Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bostanbükü Kavşağı'nda meydana geldi. M.O.V. idaresindeki 34 ZK 2913 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücü M.O.V.'nin Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
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