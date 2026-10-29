Karabük Belediyesinden duygulandıran 29 Ekim videosu

Karabük Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan video, geçmişten günümüze uzanan hikayesiyle izleyenleri duygulandırdı.

Karabük Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladığı videoyu yayınladı. Geçmişteki bir çocuğun kaleme aldığı mektubun bir kız çocuğu tarafından okunmasıyla başlayan video, günümüz çocuklarından görüntülerle devam ederek Cumhuriyet'in nesiller arasındaki anlamına dikkat çekiyor. Duygusal anlatımı ve etkileyici sahneleriyle öne çıkan çalışma, Cumhuriyet'in geçmişten geleceğe uzanan mirasını hatırlatırken; A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid oyuncusu Arda Güler, A Milli Basketbol Milli Takımı ve NBA takımı Houston Rockets'de oynayan Alperen Şengün, ülkenin ilk olimpiyat boks altın madalyasını kazanan Busenaz Sürmeneli ve A Milli Voleybol Milli Takımı ile de detaylar olması izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. Video, Cumhuriyet'in kuşaklar boyunca taşınan değerine ilişkin anlamlı bir mesaj veriyor.