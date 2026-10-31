Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te 150 öğrenci hafızlık icazeti aldı Kız hafizelerin icazet sevincinde Filistin'e unutulmayan destek

        Karabük'te 150 öğrenci hafızlık icazeti aldı Kız hafizelerin icazet sevincinde Filistin'e unutulmayan destek

        Karabük'te hafızlık eğitimlerini tamamlayan 150 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Karabük'te 150 öğrenci hafızlık icazeti aldı Kız hafizelerin icazet sevincinde Filistin'e unutulmayan destek

        Karabük'te hafızlık eğitimlerini tamamlayan 150 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

        Karabük İl Müftülüğü tarafından Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Milletvekili Cem Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, kurum müdürleri, vatandalar ile öğrenciler katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda hafızlık eğitimini tamamlayan 64'ü erkek, 86'sı kız olmak üzere 150 öğrenci salondaki yerini aldı.

        Programda konuşan Karabük Valisi Oktay Çağatay, "Hafızlarımızın yetişmesi geleceğimiz için atılan en önemli tohumdur. Hafızlık sadece Kuranı Kerimi ezberlemek değil, onun yüce ahlakını hayatımıza taşımak ve rehberliğini davranışlarımızla göstermektir" dedi.

        REKLAM

        Hafızların Kur'an muhafızı olduğunu belirten Karabük Milletvekili Cem Şahin ise "Kur'anı Kerimi zihinlerinizde muhafaza ediyorsunuz. Hafızalarını, belleğinizi, ruhunuzu Kur'anı Kerim ile taçlandırdınız" ifadelerine yer verdi.

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, "Kur'an'la buluşalım, Kur'an'ı okuyalım, Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Kur'an'a göre bir hayat yaşamaya çalışalım. Kur'an'ın gösterdiği istikamette Kur'an ahlakıyla ahlaklanalım" diye konuştu.

        "Maalesef bugün Müslüman toplumlar olarak ahlaki dindarlığı kaybetmiş durumdayız" diyen Şahin, "Şekilde Müslümanlığa önem verdiğimiz kadar maalesef ahlaki kuralları uygulama noktasında çok zayıf durumdayız. Halbuki ‘Peygamber Efendimizin ahlakı nasıldır?' diye Hazreti Aişe validemize sorduklarında onun verdiği enteresan bir cevap vardı. ‘Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dan ibarettir' buyurmuştu. Dolayısıyla Kur'an ahlakı ile ahlaklanmak durumundayız" şeklinde konuşarak ahlakın önemine dikkat çekti.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından Ayasofyai Kebir Camii Baş İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Başmüezzin Kayyımı Şükrü Asıleren ve Müezzin Kayyımı Selman Kızman tarafından Kur'anı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Duanın ardından hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin icazet belgelerini aldığı merasim, yapılan ikramın ardından sona erdi.

        Öte yandan merasimde kız hafızların giydiği cübbelerde yer alan Türk bayrağı ve Filistin bayrağı motifleri dikkati çekti. Kalp figürü içerisinde işlenen bayraklarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        87 yaşında kendi çabasıyla hafız oldu
        87 yaşında kendi çabasıyla hafız oldu
        Karabük'te 2 bin 155 uzman erbaş mezun oldu
        Karabük'te 2 bin 155 uzman erbaş mezun oldu
        Karabük Belediyesi BM İklim Konferansı'nın ulaşım hizmetlerinde görev alaca...
        Karabük Belediyesi BM İklim Konferansı'nın ulaşım hizmetlerinde görev alaca...
        Komandoların gösterisi mest etti 2 bin 155 jandarma komando mezun oldu
        Komandoların gösterisi mest etti 2 bin 155 jandarma komando mezun oldu
        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Karabük ve Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Karabük ve Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı