AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığınca "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yapıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak iradeyi bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren küresel sorun olduğuna dikkati çeken Uluçay, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını hatırlattı.

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Uluçay, şiddetin temelinde insan haklarını hiçe sayan ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışların yattığını belirterek, "Bu tablo, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın meselesi olmadığını, bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.