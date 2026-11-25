AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak iradeyi bir kez daha ortaya koyduklarını belirten Uluçay, kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını hatırlatan Uluçay, şiddetin temelinde insan haklarını hiçe sayan ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışların yattığını ifade etti. Uluçay, "Bu tablo, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın meselesi olmadığını; bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alma kararlılığını vurgulayan Uluçay, hükümet olarak hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere kadar pek çok alanda önemli adımlar attıklarını kaydetti. 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi mekanizmaların bu kararlılığın somut örnekleri olduğunu belirten Uluçay, 20262030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı’nın da kapsamlı bir yol haritası sunduğunu söyledi.

"Önemli olan düzenlemelerin etkin uygulanması"

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Kanunların varlığının tek başına yeterli olmadığının bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Uluçay, şunları kaydetti:

"Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir. Bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi hayati önemdedir. AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilimizde teşkilatlarımızla kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendiren çalışmalarımızı sürdürüyoruz."