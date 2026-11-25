Üniversitenin disiplinler arası araştırma kültürü ve bilimi merkeze alan vizyonuyla Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkı sunmayı sürdürdüğünü ifade eden Kırışık, nitelikli bilgi üretimini artırarak uluslararası alandaki konumlarını daha ileri taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması’nda geçen yıl bulunduğu 600800 bandından yükselerek dünyada ilk 500 üniversite arasına girdi, Türkiye genelinde ise 29’uncu sırada yer aldı.

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