Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 25.11.2026 - 00:17 Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
C.M. idaresindeki 78 AS 845 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ