Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. C.M. idaresindeki 78 AS 845 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yapılan incelemelerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.