Kaldırıma çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü alkollü çıktı: 1 yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. C.M. idaresindeki 78 AS 845 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yapılan incelemelerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.