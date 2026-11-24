Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 17 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 365 sentetik ecza hapı, 56 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram sentetik kannabinoid ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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