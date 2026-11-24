Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ş.P'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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