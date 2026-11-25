Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
Kara yolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Bölgedeki kar yağışının ardından kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.
- Düzce
Düzce'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
Kentte 2 gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Gölyaka ilçesine bağlı Yanık Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.
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