Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde dün akşam saatlerinden kar yağışı başladı. Araçlar, kar yağışı nedeniyle kara yolunda düşük hızla ilerledi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kar yağışı gece boyunca sürdü.

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