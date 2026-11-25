Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde sabah saatlerinde de devam etti. Keltepe Kayak Merkezi, Ömür Ahmet Kıran mevkisi ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz örtüyle kaplanan çam ormanlarının oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.

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