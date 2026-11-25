Ahmet Usta Geçidi ve çevresindeki ormanlık alanlar ile Safranbolu tarihi konaklarındaki kış manzarası dronla havadan görüntülendi.

Karabük ile Bartın arasındaki 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte kartopu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Gece saatlerinde başlayan yağışın etkisini artırmasıyla geçit çevresindeki ormanlık alanlar ve yol kenarları karla kaplandı. Beyaz örtüyle birlikte bölgede seyirlik manzaralar oluştu. Kar manzarasını görmek isteyen bazı sürücüler, araçlarını güvenli noktalara çekerek mola verdi. Aileleriyle bölgeye gelen vatandaşlar ise kartopu oynayıp karın tadını çıkardı. Vatandaşlar, güzel anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı Safranbolu ve Eflani ilçelerinde etkili oldu.

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