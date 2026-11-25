Karabük'te "Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Aktarım" kavramının baş harflerinden adını alan AYKA Yaşlı Bakım Kooperatifi, geliştirdiği hizmet odaklı kooperatifçilik modeliyle yaşlıların profesyonel bakım ihtiyacına çözüm sunarken kadın ve genç istihdamına da katkı sağlıyor.

Kendi alanlarında uzman 7 gönüllü ortak tarafından 14 Mayıs 2025'te kurulan kooperatif, yaşlı bakım hizmetini kooperatifçilik çatısı altında sunan Türkiye'deki ilk örneklerden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü Sosyal Girişim Kooperatifleri programı kapsamında "2026 Yılı Sosyal Girişimci Kadın Kooperatifi Ödülü"ne layık görülen AYKA, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldı.

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Yaklaşık 1,5 yılda 30 yaşlıya evde bakım ve hastane refakat hizmeti sunan kooperatif, bu hizmetleri sağlık alanındaki yaşlı bakım bölümlerinden mezun gençleri istihdam ederek gerçekleştiriyor.

Ödülle hedef büyüten kooperatif, 2027'de hizmet verdiği yaşlı sayısını 100'ün üzerine çıkarmayı amaçlıyor.

- "Ödül 1,5 yıldır verdiğimiz emeğin karşılığı"

Kooperatifin yönetim kurulu başkanı Selva Seza Candan, AA muhabirine, ödülün 1,5 yıldır verdikleri emeğin karşılığı olduğunu belirterek, özellikle ödülü Emine Erdoğan'ın elinden almanın kendileri için apayrı bir onur olduğunu söyledi.

Candan, bugüne kadar Türkiye'de özellikle kadın kooperatifleri deyince üretim odaklı düşünüldüğünü dile getirerek, "Biz şöyle bir farklılık geliştirdik; bir kadın kooperatifinin hizmet de verebileceğini aslında öngördük. Kurulduğumuzda da şu anda da Türkiye'de tek olarak yaşlı bakımda Karabük'te faaliyet göstermekteyiz." dedi.

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Yaşlıların, güvenilir ve kurumsal ortamda bakım ihtiyacına çözüm sunduklarını anlatan Candan, kooperatif olarak kadın istihdamını da desteklediklerini, personelin yüzde 90'ının kadınlardan oluştuğunu kaydetti.

Candan, Türkiye'de "ilk" olmanın getirdiği zorluklar olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Aslında AYKA Yaşlı Bakım modelini herkese anlatmakla yükümlüydük. Bu ödülle şunu çok iyi gördük ki sonuç olarak karşılığını buldu. Bu bizim için paha biçilemez bir şeydi. Bu ödülle daha çok kişiye ulaşma fırsatı bulduk. Bu ödül öyle bir motivasyon kaynağı oldu ki 2027'deki hedeflerimizi çok büyüttü.

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2027'de hedefimiz hizmet verdiğimiz yaşlı sayısını 100'ün üzerine, istihdamımızı da 20 yaşlı bakım teknikerinin üzerine çıkarmak. Bununla birlikte Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na proje sunduk. Kooperatifçilik modelini eğitim ve danışmanlık şekline çevirip tüm Türkiye'ye yayılımını gerçekleştirmek istiyoruz."

"Askıda Yaşlı Bakım Modeli" projesini hayata geçireceklerini kaydeden Candan, "Halkımızın destekleriyle kimi kimsesi ve maddi durumu olmayan kişilere bakım hizmeti götürmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında bağışta bulunmak isteyen kişiler belirli meblağda bağış yaptıklarında bir saatlik, aylık, artık o meblağa göre değişecek şekilde kimi kimsesi olmayan yaşlılarımıza aslında hizmet götürmemize destek olmuş olacak." ifadelerini kullandı.