YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Cumhur İttifakı’ndan ayrıldık. Bundan sonra da tekrar Cumhur İttifakı ile birlikte olmamız söz konusu değildir. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ‘Anadolu Buluşmaları’ kapsamında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’ndan ayrıldıklarını ve tekrar birlikte olmayacaklarını belirtti.

Erbakan, “Bir mutabakat metni sonucunda Cumhur İttifakı’na katılmıştık. Bu mutabakat metninin maddeleri biraz önce söylediğimiz adımların atılmasına ilişkin özellikle paylaşımda adaletin sağlanması, yönetimde adaletin sağlanması, israfın önlenmesi, denk bütçenin yapılması, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarımının önlenmesi, kamudaki israfın önlenmesi ancak bunlarla beraber maddi ve manevi kalkınma hamlelerinin yapılması ancak bunlarla beraber maalesef bu mutabakat metnine uyulmaması. Daha 2026 bütçesi 3 trilyona yakın açık ve yine 3 trilyona yakın faizle gerçekleşmiş. 2027 bütçesi ise 4 trilyona yakın açık ve 4 trilyona yakın faizle gerçekleşmiş. ‘Bu şartlar altında biz Cumhur İttifakı’nda yer alamayız. Denk bütçe olmadan, faiz ödemeleri trilyonlarla devam ederken bizim Yeniden Refah Partisi olarak, Milli Görüş olarak bu iktidara destek olmamız mümkün değildir’ dedik ve Cumhur İttifakı’ndan ayrıldık. Bundan sonra da tekrar Cumhur İttifakı’yla birlikte olmamız söz konusu değildir. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez. Biz inşallah Yeniden Refah Partisi olarak gece gündüz, her pazar günü sanki seçim olacakmış gibi kendi gücümüzle, kendi imkânımızla bu seçimlere girmek üzere hazırlanıyoruz. Nereye gidersek gidelim milletimiz tekrardan Cumhur İttifakı’nın içinde yer almamamızı bizlere söylüyor” dedi.

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‘BU YÜZYILIN KAYBIDIR’

Fon soruşturmasıyla ilgili konuşan Fatih Erbakan, “Doğrudan doğruya bu fonlar 20 milyar dolar ve borsadaki toplam değer kaybıyla beraber de 180 milyar dolara yakın bir kayba yol açmıştır ve bu yüzyılın kaybıdır. Bu noktada mutlaka sorumluların yakalanması, gereken cezaya çarptırılması ve almış oldukları haksız kazançların tekrardan iadesiyle mağdurlara bu paranın getirilmesi gereklidir. Bu da zor bir şey değildir. Fon krizinden bir gün önce fondan çıkanların, hemen krizden bir süre önce fondan çıkanlar ve paralarını katlayarak fondan çıkanların kayıtları, listeleri devletin elinde mevcuttur. Bu kayıtlardan, bu listelerden bir kişi bile istisna tutulmaksızın, ucu nereye dayanırsa dayansın sorumluların yargı önüne çıkarılması ve mutlaka almış oldukları haksız kazancın da kendilerinden geri alınarak kayıpta olan fon mağdurlarına aktarılması lazımdır. Ucu siyasete de dayansa, AK Parti’ye de dayansa, hükümete de dayansa bu noktada hiçbir istisna gözetilmeksizin bu mücadelenin etkili bir şekilde yapılması lazımdır” diye konuştu.