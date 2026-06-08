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        Filyos Çayı'na düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten için arama çalışması başlatıldı

        Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 01:17 Güncelleme:
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        Filyos Çayı'na düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten için arama çalışması başlatıldı

        Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için arama çalışması başlatıldı.

        Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, Erten'in (72) de içinde bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun Pirinçlik-Çakırlar mahalleri mevkisinde mola verdi.

        Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı.

        Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, Erten'in bulunması için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

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