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        Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği yapıldı

        UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 22:24 Güncelleme:
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        Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği yapıldı

        UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.

        Safranbolu Belediyesi tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programda, "Kral Şakir: Geri Dönüşüm" filmi izleyiciyle buluştu.

        Etkinlik kapsamında "Bir Cumhuriyet Şarkısı", "The Truman Show", "Neşeli Günler", "Kraliçe Lear" ve "Neredesin Firuze" filmleri seyirciyle buluşacak.

        Etkinlik, 12 Haziran'da sona erecek.

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