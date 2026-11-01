Karabük Belediyesi Sanat Evi "kültür ve sanatın merkezi" oldu

Karabük Belediyesi tarafından atıl durumdaki bir binanın dönüştürülmesiyle hizmete açılan Sanat Evi, şehrin kültürel yaşamına hareketlilik kazandırırken, edebiyat buluşmalarından sahne sanatlarına uzanan geniş kullanım alanıyla vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Yaklaşık 900 metrekare kapalı alana sahip olan Sanat Evi’nde çok amaçlı salon, müzik ve bando çalışma alanları ile tiyatro ve folklor faaliyetlerine uygun bölümler oluşturuldu. Proje çerçevesinde düzenlenen 450 metrekarelik peyzaj alanı da vatandaşların kullanımına sunuldu.

Karabük Belediyesi ile Karabük Kitap Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen ekim ayı etkinliğinde, Fransız yazar Maud Ankaoua’nın "Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü" adlı kitabı ele alındı.

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediyecilik anlayışlarında kültürel yatırımlara da önemli bir yer verdiklerini belirtti.

Çetinkaya, "Karabük’ümüzün geleceğini inşa ederken kültürümüzü, sanatımızı ve gençlerimizin gelişimini ön planda tutuyoruz. Şehrimizin merkezinde uzun süre kullanılmayan bir yapıyı yeniden hayatın içine kazandırdık. Bugün Sanat Evimizde düzenlenen programlar, yaptığımız yatırımın ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Burada bir gencimizin yeteneğini keşfetmesi, bir çocuğumuzun sanatla tanışması, hemşehrilerimizin kitaplar etrafında bir araya gelmesi bizim için çok kıymetli. Karabük’ü yalnızca fiziki yatırımlarla büyüyen bir şehir olarak görmüyoruz. Köklü değerlerini koruyan, kültürel birikimini gelecek nesillere taşıyan ve sanatsal üretimi destekleyen bir şehir için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yeni projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.