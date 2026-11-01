Karabük Gençlikspor evinde Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni mağlup etti
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Karabük Gençlikspor, evinde karşılaştığı Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni 32 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Karabük Gençlikspor, evinde karşılaştığı Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni 32 mağlup etti.
Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Karabük Gençlikspor , TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Bolu Atatürk Anadolu Lisesi karar setini kazanarak 32 ile geçti.
Karşılaşmanın ilk setini konuk ekip 2521 kazanırken, ev sahibi takım ikinci seti 2520, üçüncü seti ise 2523 alarak 21 öne geçti. Dördüncü sette 2522 üstünlük sağlayan konuk ekip, mücadelede durumu 22'ye getirdi. Karar setinde rakibine 1512 üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 32 kazanmayı başardı.
Karabük Gençlikspor haftaya 3 Kasım Salı günü Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda Düzce 1907 Spor ile deplasmanda karşılaşacak.
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