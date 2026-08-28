Karabük Üniversitesi KAPGEM'in "Gündem Analiz" yayın serisi başladı

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM), "Gündem Analiz" başlığı altında yeni bir yayın serisi başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KAPGEM, ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik çalışmalarına devam ediyor.

Bünyesinde oluşturulan 35 farklı çalışma masasıyla yerel ve ulusal yönetimlere çözüm odaklı katkılar sağlayan ve bugüne kadar 17 ayrı politika raporunu kamuoyuyla paylaşan merkez, politika raporları ve kitaplarının ardından güncel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla "Gündem Analiz" başlıklı yeni yayın serisini hayata geçirdi.

Merkezin yeni yayın serisinde kamuoyuyla paylaşılan ilk çalışma, KAPGEM Dış Politika Masası tarafından hazırlanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması Analizi" oldu.

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Analizde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmanın, taraflardan birine yapılacak silahlı saldırının diğerlerine de yöneltilmiş sayılacağı ilkesine dayanarak bölgesel ve küresel güvenlik mimarisinde kolektif bir caydırıcılık zemini sunduğu kaydedildi.

Çalışmada ayrıca Türkiye'nin NATO tecrübesi ve savunma sanayi kapasitesi, Pakistan'ın nükleer gücünün sağladığı dolaylı caydırıcılık ve Suudi Arabistan'ın güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirme yaklaşımı, anlaşmayı önemli kılan temel unsurlar olarak değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "bölgesel sahiplenme" yaklaşımına da atıfta bulunulan analizde, bu işbirliğinin Türkiye'nin dış politikadaki "stratejik özerklik" anlayışıyla örtüştüğü aktarıldı.

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Anlaşmanın sahadaki gerçek etkinliğinin ise ortak komiteler, sekretarya yapılanması, savunma sanayi işbirliği ve ordular arası birlikte çalışabilirlik adımlarıyla şekilleneceği vurgulandı.