Karabük'teki antik kent, uluslararası sanat terapisi çalıştayına ev sahipliği yapıyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde düzenlenen "2. Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştay ve Sempozyumu" başladı.

"Arkeo-Terapi: Yaşayan Kültürel Miras, Çokkültürlülük ve Ortak Belleğin Sanat Yoluyla Aktarımı" kavramının işleneceği çalıştaya, 20 ülkeden 30 sanatçı katılıyor.

Etkinlik kapsamında, Vali Oktay Çağatay ve protokol üyeleri, İspanya'daki Granada Üniversitesinden Prof. Silvia Susana Segarra Lagunes'in "İçimizdeki Antik Kent: Belleğin Şifası" isimli sergisinin açılışına katılarak kurdele kesti.

Çalıştayın ve sempozyumun düzenleme kurulu başkanı Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Öz Çelikbaş ve Lagunes'ten sergi hakkında bilgi alan Çağatay, antik kentte çalıştayın yapıldığı diğer alanları gezdi.

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Prof. Dr. Çelikbaş, gazetecilere, sempozyum ve çalıştayın bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Sempozyum ve çalıştayda 20 farklı ülkeden katılımcıların olduğunu dile getiren Çelikbaş, "Hibrit bir sempozyum ve çalıştay. Yani online yurt dışından hocalarımız da katılacak. Yine bugün birçok oturumumuz olacak Finlandiya, Galler, İspanya ve Portekiz ile. Sergimiz oldu. Yine farklı bir deneyim alanımız var. Estetik bir kaygının olmadığı sanatsal pratiklerin gerçekleştirildiği çalıştay ve sempozyumdayız." diye konuştu.

Lagunes de antik kentte arkeoloji çizimleriyle ilgili bir sergi açtığını kaydetti.

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Serginin hem desen hem teknik çizimden oluştuğunu anlatan Lagunes, "Sergimiz 3 bölüme ayrılıyor. İlk bölümü Granada Arkeoloji Müzesi'nden eserler. Bir diğeri Orta Çağ ve Granada'da bulunan yine arkeoloji müzesindeki eserlerden. Aynı zamanda Hadrianopolis'teki benzer mimari öğelere, sanatsal öğelere de sahip olduğundan bunlara yer vermek istedim." dedi.

Lagunes, Hadrianopolis Antik Kenti'nde sergi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 10 eserinin yer aldığı serginin 1 hafta açık kalacağını bildirdi.

Eskipazar Kaymakamı Kübra Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni'nin de açılışına katıldığı "2. Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştay ve Sempozyumu" yarın sona erecek.