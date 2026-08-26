Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Giriş: 26.08.2026 - 15:42 Güncelleme:
Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
S.G. idaresindeki 19 EU 303 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y'ye (77) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Y. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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