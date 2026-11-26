İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçun önlenmesine yönelik il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 118 fişek ve kartuş, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 ses tabancası ele geçirildi.

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