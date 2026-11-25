Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katkılarıyla Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından 20262027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kışlık bot desteği sağlandı.

Yardım dağıtım töreni, bu yıl Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlendi. Törene Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ayar, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

2026 yılı çerçevesinde gerçekleştirilen yardım organizasyonuyla, Karabük merkezde bulunan 37 okulun yanı sıra Eskipazar, Yenice ve Ovacık ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrenciler de destek kapsamına alındı. İl genelinde toplam 406 öğrenciye kışlık bot desteği sağlanırken, hazırlanan botlar belirlenen okullara ulaştırılmak üzere ilgili okul müdürlerine teslim edildi.

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Törende konuşan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayar, eğitime ve geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik desteklerin önemine dikkat çekti. Ayar, "Çocuklarımızın eğitim hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri ve kış mevsimini daha sağlıklı şartlarda geçirebilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kıymetli katkılarıyla hayata geçirilen bu destekle, Karabük merkez ve ilçelerimizde toplam 406 öğrencimizin ihtiyaçlarına katkı sunuyoruz. Bu anlamlı çalışmaya verdikleri desteklerden dolayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, iş birliği ve koordinasyonundan dolayı İl Millî Eğitim Müdürümüz Nevzat Akbaş'a, emeği geçen okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.