Karabük'te bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kayak merkezi dron ile görüntülendi.

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