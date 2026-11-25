Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, gece gündüz sanki her pazar günü seçim olacakmış gibi kendi gücümüzle kendi imkanımızla bu seçimlere girmek üzere hazırlanıyoruz." dedi.

"Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında kente gelen Erbakan, Safranbolu ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen basın toplantısında, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi.

Partilerini iktidara taşımak için büyük gayretle çalıştıklarını belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz iktidara geldiği zaman 5 önemli adımı atacak. Bu adımların atılması milletimizin ve İslam aleminin saadet ve selametinin sağlanması için çok önem arz etmektedir. Bu adımlardan biri paylaşımda adaletin sağlanmasıdır. İkincisi yönetimde adalettir. Üçüncüsü yargıda adalettir. Dördüncüsü önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla ülkemizde manevi kalkınmanın sağlanmasıdır. Beşincisi de yeni bir dünya yolunda, Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin kurulmasıdır." ifadelerini kullandı.

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Erbakan, Cumhur İttifakı'ndan ayrıldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da tekrar Cumhur İttifakı'yla birlikte olmamız söz konusu değildir çünkü denenmiş bir kez daha denenmez. Yeniden Refah Partisi olarak gece gündüz sanki her pazar günü seçim olacakmış gibi kendi gücümüzle kendi imkanımızla bu seçimlere girmek üzere hazırlanıyoruz. Cumhur İttifakı'yla tekrar bir araya gelmemiz söz konusu olmayacaktır. Milletimiz de zaten bunu istiyor."

Erbakan, fon soruşturmasına da değinerek, "Bu noktada mutlaka sorumluların yakalanması, gereken cezaya çarptırılması ve almış oldukları haksız kazançların tekrardan iadesiyle mağdurlara bu paranın iletilmesi gereklidir." diye konuştu.

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Bir gazetecinin "Hayati Yazıcı'nın AK Parti'deki görevlerinden istifa etmesini nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Erbakan, "İstifa etmeleri gayet normaldir ve yerindedir." dedi.

Erbakan, milli ve manevi değerler ekseninde siyaset yapan partilerle ittifak içinde olabileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle parlamento seçimine yönelik bir ittifakı sinerji oluşturması ve daha güçlü alternatif olarak millete umut olması bakımından önemsiyoruz ancak bütün planlarımızı da ittifak üzerine kurmuş değiliz. 520 bin üyeyle 2024 yerel seçimlerinde yüzde 7 oy aldık. Şu an 720 bin üyemiz var. Oyumuzun yüzde 7'nin de çok daha üzerinde olduğuna inanıyoruz. Baraj endişesi taşıyan ve bu nedenle ittifak yapmak isteyen bir parti olmadığımızı da ifade etmek istiyorum. 720 bin üyemizle, her geçen gün büyüyen teşkilatlarımızla baraj problemi yaşamayacak bir partiyiz. Seçimlere kadar üye sayımızı 1 milyona çıkarıp çok daha büyük oyları da alabileceğimize inanıyoruz."

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Daha sonra Safranbolu ilçesi ve il merkezinde esnafı ziyaret eden Erbakan, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.