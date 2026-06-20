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        Karabük'te anne ve kızı aynı okulda üniversite sınavına girdi

        Karabük'te anne ile kızı birlikte üniversite sınavı heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Karabük'te anne ve kızı aynı okulda üniversite sınavına girdi

        Karabük'te anne ile kızı birlikte üniversite sınavı heyecanı yaşadı.

        49 yaşındaki Oya Karakavuz ile kızı 18 yaşındaki Nil Aslı Karakavuz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'na geldi.

        Kızının heyecanını paylaşmak ve kendisini denemek için sınava girdiğini belirten Oya Karakavuz, bu kararı 33 yıl sonra birdenbire aldığını söyledi.

        Sınava kızıyla birlikte girdiği için mutlu olduğunu dile getiren Karakavuz, "Kızımın heyecanını paylaşıyorum. Hem kendimi denemek istedim hem de kızımla birlikte olmak istedim. İnşallah hayırlısı olur." diye konuştu.

        Nil Aslı Karakavuz da annesiyle sınava girecek olmasının stresini azalttığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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