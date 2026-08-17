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        Karabük'te astronomi ve uzay temalı etkinliğe 3 bin kişi katıldı

        Karabük Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Astronomy Network işbirliğinde düzenlenen Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali'ne 3 bin kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Karabük'te astronomi ve uzay temalı etkinliğe 3 bin kişi katıldı

        Karabük Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Astronomy Network işbirliğinde düzenlenen Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali'ne 3 bin kişi katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keltepe Kayak Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda, çevre illerden gelip zirvede kamp kuran ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı.

        Festival, gökyüzü, astronomi ve uzay girişimciliğine merak duyan 3 bin kişiyi buluşturdu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Keltepe'nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

        Perseid meteor yağmurunu Keltepe'de izlediklerini belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

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        "Daha önce hayata geçirdiğimiz Keltepe Kayak Festivali ve Aladağ etkinliklerinin ardından bu organizasyonla bir kez daha gördük ki Keltepe sadece kış turizminden ibaret değildir. Hedefimiz Keltepe'yi yılın 365 günü doğa sporlarıyla, gençlik ve bilim festivalleriyle yaşayan, bölgenin en önemli çekim merkezlerinden biri haline getirmektir."

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