Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te aydınlatma direğine çarpan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı

        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı

        Karabük'te işçi servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 00:33 Güncelleme:
        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı

        Karabük'te işçi servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        S.Ö. idaresindeki 78 S 0066 plakalı işçi servisi, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce trafik tabelasına ardından aydınlatma direğine ve ağaca çarptı.

        Kazada sürücü ile servisteki S.Ç, A.Ç, S.Ö, Z.A. ve P.G. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

        Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol da bölgeye gelerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        Trump'tan İran'a "taviz" iddiasına yanıt
        Trump'tan İran'a "taviz" iddiasına yanıt
        İşçiye ya izin ya para
        İşçiye ya izin ya para
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Akülü sandalyesiyle alevler içinde kaldı
        Akülü sandalyesiyle alevler içinde kaldı
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        İtalya laneti!
        İtalya laneti!
        "Islıklamaları ve yuhalamaları hak ettik!"
        "Islıklamaları ve yuhalamaları hak ettik!"
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama
        Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        25 ilde siber suç operasyonları: 286 tutuklama
        25 ilde siber suç operasyonları: 286 tutuklama
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı

        Benzer Haberler

        Karabük'te hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada bir kişi yaralan...
        Karabük'te hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada bir kişi yaralan...
        Karabük'te sis etkili oldu
        Karabük'te sis etkili oldu
        Karabük'te otomobilinden indikten sonra düşen kişi kaldırıldığı hastanede ö...
        Karabük'te otomobilinden indikten sonra düşen kişi kaldırıldığı hastanede ö...
        Karabük Üniversitesi ile Khalel Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi arasında...
        Karabük Üniversitesi ile Khalel Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi arasında...
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te Hamzalar İçme Suyu Terfi İstasyonu yenilenecek
        Karabük'te Hamzalar İçme Suyu Terfi İstasyonu yenilenecek