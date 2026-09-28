Karabük'te hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada bir kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
A.K. (38) idaresindeki 54 LB 519 plakalı hafif ticari araç, Safranbolu-Eflani kara yolu Karaevli mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada araçtaki M.Ç. (55) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.Ç. sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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