Karabük'te 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Karabük'te 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Karabük'te 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Soğuksu Mahallesi Karaoğlu Caddesi'ndeki müstakil evin ikinci katında yaşayan M.Ö'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık personelince yapılan kontrolde, M.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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