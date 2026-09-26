Karabük'te sahte para operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kent merkezinde, piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada sahte 11 bin 700 Amerikan doları ele geçirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "parada sahtecilik" olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

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