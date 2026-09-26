Karabük'te sahte para operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Karabük'te düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Karabük'te düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "parada sahtecilik" olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Kent merkezinde, piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada sahte 11 bin 700 Amerikan doları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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