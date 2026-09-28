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        Karabük'te sis etkili oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Karabük'te sis etkili oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sis etkisini gösterdi.

        Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde dikkatli seyretti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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