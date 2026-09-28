Karabük'te sis etkili oldu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sis etkisini gösterdi.
Giriş: 28.09.2026 - 17:56 Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sis etkisini gösterdi.
Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde dikkatli seyretti.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
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