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        Karabük'te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu

        Karabük'te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 20:58 Güncelleme:
        Karabük'te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu

        Karabük'te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu.

        5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde'de yaşayanlar, Dursun Kurt'u (60) babasına ait evin bahçesinde hareketsiz yatarken gördü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kurt'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kurt'un, evde tek başına bulunduğu ve pekmez yapmak için dut toplamak üzere evin önündeki ağacı silkelediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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