Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

        Karabük'te bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

        Karabük'te bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 23:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

        Karabük'te bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde duş almak için girdiği banyoda uzun süre kalan Halit Yurdakul'u (59) kontrol eden yakınları, kendisini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yurdakul'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!

        Benzer Haberler

        Karabük'te kızıl ve kara akbabalar fotokapanla görüntülendi
        Karabük'te kızıl ve kara akbabalar fotokapanla görüntülendi
        Karabük'te denetimli serbestlik ve adli kontrol yükümlülerinde "parmak izi"...
        Karabük'te denetimli serbestlik ve adli kontrol yükümlülerinde "parmak izi"...
        Karabük'te iskeleden düşen işçi yaralandı
        Karabük'te iskeleden düşen işçi yaralandı
        Karabük'ün yenilenmiş terminalinde sona doğru Başkan Çetinkaya, "Belki bira...
        Karabük'ün yenilenmiş terminalinde sona doğru Başkan Çetinkaya, "Belki bira...
        Yangın söndürme helikopteri Karabük'te göreve başladı
        Yangın söndürme helikopteri Karabük'te göreve başladı
        Karabük'te okul sporları futbol heyecanı başladı
        Karabük'te okul sporları futbol heyecanı başladı