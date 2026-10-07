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        Karabük'te "COP31 Yolunda Sıfır Atık Anadolu Sofraları Sempozyumu" düzenlendi

        Karabük'te, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine akademik ve toplumsal katkı sunmak amacıyla "COP31 Yolunda Sıfır Atık Anadolu Sofraları Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Karabük'te "COP31 Yolunda Sıfır Atık Anadolu Sofraları Sempozyumu" düzenlendi

        Karabük'te, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine akademik ve toplumsal katkı sunmak amacıyla "COP31 Yolunda Sıfır Atık Anadolu Sofraları Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda sıfır atık, gıda israfının önlenmesi ve Anadolu mutfak kültürünün sürdürülebilirliği konuları ele alındı.

        Vali Oktay Çağatay, sempozyum öncesinde, Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilerin ve yöresel kültürlerin bir araya geldiği KBÜFEST alanını ziyaret etti.

        İllere ait tanıtım stantlarını gezerek yöresel ürünler, geleneksel el sanatları ve kültürel değerler hakkında bilgi alan Çağatay, daha sonra sempozyumun açılışına katıldı.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağatay, sıfır atık ve israfla mücadele konularının çevresel olduğu kadar insani ve toplumsal sorumluluk taşıdığını belirtti.

        İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, gıda ve ekmek israfının önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Çağatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" çalışmalarının, çevre bilincinin geliştirilmesi ve israfın önlenmesi açısından önemli farkındalık oluşturduğunu kaydetti.

        Çağatay, KBÜFEST ve sıfır atık konusundaki çalışmalarından dolayı KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başta olmak üzere, akademisyenlere, öğrencilere, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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