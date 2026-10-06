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        Karabük Üniversitesinde geliştirilen yerli implantta atık yumurta kabukları kullanılıyor

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yumurta kabuğu kullanılarak yerli ve milli imkanlarla biyouyumlu implant malzemesi geliştirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesinde geliştirilen yerli implantta atık yumurta kabukları kullanılıyor

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yumurta kabuğu kullanılarak yerli ve milli imkanlarla biyouyumlu implant malzemesi geliştirilmesi hedefleniyor.

        Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Erden'in yürütücülüğünde, Doç. Dr. Hüseyin Demirtaş ve doktora öğrencisi Serkan Kemik'in araştırmacısı olduğu TÜBİTAK destekli "Hidroksiapatit ve Yumurta Kabuğu Takviyeli 316L Paslanmaz Çeliklerin Mekanik ve Biyouyumluluk Özelliklerinin İncelenmesi" projesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

        Erden, AA muhabirine, projenin, TÜBİTAK'ın "1002-A Hızlı Destek Programı"ndan kabul aldığını, yerli ve milli 316L paslanmaz çeliğin üretimini toz metalurjisi yöntemiyle gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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        Çalışmada atık yumurta kabuğu kullandıklarına değinen Erden, "Piyasadan temin edilen hidroksiapatit malzemesinin 316L paslanmaz çeliğe ilavesi ve bu ilave sonucunda mekanik ve biyouyumluluk özelliklerini incelemekteyiz. Bu çalışma kapsamında da yerli ve milli, çevre dostu bir malzemeyi üretmeyi hedeflemekteyiz." dedi.

        Erden, çalışmada geleneksel toz metalurjisi yöntemini kullandıklarını aktararak, şöyle devam etti:

        "Öncelikle hassas terazide istediğimiz kombinasyonda tozlarımızı tartmaktayız. Daha sonra Turbula cihazında malzemelerimizi belli bir süre karıştırmaktayız. Bu karıştırma süreci de çalışmamızın hedefleri arasında yer almaktadır. Gerek bilyasız olarak gerekse mekanik alaşımlama yöntemiyle yumurta kabuğu ve hidroksiapatitin ilavesini gerçekleştiriyoruz."

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        316L paslanmaz çeliğin çok uzun süre vücutta bulunduğu zaman nikel nedeniyle toksik etki oluşturduğuna işaret eden Erden, bunu gidermek için de yumurta kabuğu ve hidroksiapatit ilavesiyle biyouyumluluk özelliklerini iyileştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Erden, çalışmayı uluslararası dergilerde makale olarak yayımlayıp, daha sonra da patent ve faydalı ürün tescili alacaklarını aktararak, "Sonunda da yerli firmalarla iletişime geçip ticarileştirmeyi hedeflemekteyiz. Böylece çevre dostu, atık malzemeyi kullandığımız için yeşil dönüşüme katkı sağlayan biyouyumlu implant malzemesi üretmeyi hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

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        316L malzemenin titanyum gibi diğer alaşımlara göre daha ucuz ve dayanıklı olduğunu belirten Erden, sözlerini şunları kaydetti:

        "Çalışmayla mekanik özellikleri, korozyon direnci ve biyouyumluluğu yüksek, yerli ve milli parça üretimi hedeflenmektedir. Nihai hedefimiz, doku oluşumunu sağlayan açık gözenekli, kemik yapısını birebir muadil olan ve kendi kendini iyileştirebilen, kemik büyümesine katkı sağlayan, vücuda uyumlu, yerli ve milli teknolojide implant üretimidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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