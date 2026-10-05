Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde dental implant tedavisi başladı

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dental implant tedavisi başlatıldı.

Başhekim Prof. Dr. Ahmet Taylan Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığında tedavi seçeneklerini genişletmek ve vatandaşların ihtiyaç duydukları hizmetlere kendi şehirlerinde ulaşabilmelerini sağlamak için adım atıldığını bildirildi.

Hizmetin sürdürülebilir ve yüksek kalitede sunulabilmesi için tanıdan cerrahi uygulamalara, ölçü ve planlamadan protetik tedaviye kadar gerekli tüm altyapıyı hazırladıklarını ifade eden Çebi, hedeflerinin yalnızca yeni bir tedaviyi hizmete sunmak değil, bilimsel yaklaşımı, modern teknoloji ve deneyimli kadroyla birleştirerek, güvenilir, nitelikli ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak olduğunu vurguladı.

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Çebi, şunları kaydetti:

"Bu önemli hizmetin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, dental implant tedavisinin Karabük'ümüze ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıkta daha güçlü bir Karabük için çalışmaya, üretmeye ve yeni hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."