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        Karabük'te mantar toplamaya çıkan kişi ormanda ölü bulundu

        Karabük'te mantar toplamak için evinden ayrılan kişinin cansız bedeni ormanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Karabük'te mantar toplamaya çıkan kişi ormanda ölü bulundu

        Karabük'te mantar toplamak için evinden ayrılan kişinin cansız bedeni ormanda bulundu.

        Başköy köyündeki ormana dün mantar toplamak için giden G.Ç'nin (59) geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine jandarma ve AFAD ile sivil toplum kuruluşlarından ekiplerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

        G.Ç, gece saatlerinde ormanlık alanda tespit edilen aracına yaklaşık 250 metre uzaklıkta hareketsiz halde bulundu.

        Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen G.Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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