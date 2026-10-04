Karabük'te mantar toplamaya çıkan kişi ormanda ölü bulundu

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen G.Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ile sivil toplum kuruluşlarından ekiplerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

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