Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Operasyonda, ampullerin içerisine saklanmış şekilde 5,31 gram marihuana ve 74 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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