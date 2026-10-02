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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Operasyonda, ampullerin içerisine saklanmış şekilde 5,31 gram marihuana ve 74 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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