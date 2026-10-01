Safranbolu'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 01.10.2026 - 21:03 Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Babasultan Mahallesi Eflani Sokak'taki 2 katlı tarihi konağın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen konağın giriş katında hasar oluştu.
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