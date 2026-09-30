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        Karabük Üniversitesinde "Tersine Beyin Göçü Politika Raporu" tanıtıldı

        Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Bilim Politikaları Masası tarafından hazırlanan "Tersine Beyin Göçü Politika Raporu" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesinde "Tersine Beyin Göçü Politika Raporu" tanıtıldı

        Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Bilim Politikaları Masası tarafından hazırlanan "Tersine Beyin Göçü Politika Raporu" tanıtıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'nda tanıtılan çalışma, Türkiye'den yurt dışına yönelen nitelikli insan kaynağının ülkeye yeniden kazandırılması, beyin dolaşımının sağlanması ve araştırma geliştirme ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda hazırlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, bir ülkenin en kritik ve telafisi imkansız zenginliğinin genç zihinler olduğunu belirtti.

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        Bilimsel üretimin ve teknolojik gelişmelerin dönüştürücü gücünün önemine dikkat çeken Kırışık, "Bir basit yöntem, bir pratik buluş, bir patent, bir yeni teknoloji üretimi ya da yenilikçi bir sosyal buluş, bir sağlık buluşu üretimi milyarlarca, trilyonlarca liralık harcamayı bir anda ortadan kaldırabiliyor. Çok daha basit, çok daha pratik bir şekilde sorunların çözülmesini, ihtiyaçların karşılanmasını sağlayabiliyor. Bütün dünyada en önemli ve etkili güç bilimdir. Bir ülke güçlenmek istiyorsa yapması gereken birinci iş bilime yatırım yapmaktır." ifadesini kullandı.

        Kırışık, bilimin ve beyin gücünün tüm insanlığın huzuru, barışı ve kardeşliği için çalışması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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        "Beyin gücümüzü doğru şekilde kullandığımızda dünyanın bütün imkanları bize yetecektir. İnsanlığın huzuru, barışı ve kardeşliği için çalışmalarımızı beyin gücümüzle sürdüreceğiz. Amacımız ve ana hedefimiz, insanlığın kardeşlik içerisinde yaşadığı bir dünyayı kurmak için bilim üretmek, bilimsel patentler, sosyal ve sağlık buluşları geliştirmek olacaktır."

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