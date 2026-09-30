Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te "Bed-i Besmele" töreni düzenlendi

        Karabük'te "Bed-i Besmele" töreni düzenlendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, çocukların eğitim hayatına manevi başlangıç yapmasını simgeleyen "Bed-i Besmele" (Amin Alayı) programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Karabük'te "Bed-i Besmele" töreni düzenlendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, çocukların eğitim hayatına manevi başlangıç yapmasını simgeleyen "Bed-i Besmele" (Amin Alayı) programı gerçekleştirildi.

        Safranbolu Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 4-6 yaş arasındaki öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Merkez Camisi'ne geldi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Karabük Müftüsü Mustafa Yavuz, dünyada en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu söyledi.

        Kurslara çocuklarını gönderen aileleri tebrik eden Yavuz, "Allah hepinizden razı olsun. Gönlünüze göre, size saygılı, muhabbeti olan, besmeleyle yetişmiş nesiller olmalarını yüce Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu.

        REKLAM

        Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı da bu yıl Safranbolu'da 10 4-6 yaş Kur'an kursunun 17 sınıfıyla hizmete girdiğini belirtti.

        Bunlardan 2'sinin tam gün 4 sınıf şeklinde devem ettiğini ifade eden Bostancı, "Toplam 237 öğrencimiz var. Onlar bizim geleceğimiz." şeklinde konuştu.

        Etkinliğin sonunda dua edildi, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesinde "Tersine Beyin Göçü Politika Raporu" tanıtıldı
        Karabük Üniversitesinde "Tersine Beyin Göçü Politika Raporu" tanıtıldı
        Karabük Üniversitesinde insan robot işbirliğini güçlendirecek seri elastik...
        Karabük Üniversitesinde insan robot işbirliğini güçlendirecek seri elastik...
        Karabük'te yangın ihbarına giden itfaiye ekibi sürprizle karşılaştı
        Karabük'te yangın ihbarına giden itfaiye ekibi sürprizle karşılaştı
        Bartın'daki trafik kazasında hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Karabük'te...
        Bartın'daki trafik kazasında hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Karabük'te...
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Kahraman, Karabük'te eğitim aldığı liseyi ziyare...
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Kahraman, Karabük'te eğitim aldığı liseyi ziyare...
        Safranbolu'daki tarihi çamaşırhane mimari detaylarıyla dikkati çekiyor
        Safranbolu'daki tarihi çamaşırhane mimari detaylarıyla dikkati çekiyor