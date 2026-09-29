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        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Kahraman, Karabük'te eğitim aldığı liseyi ziyaret etti

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eğitim hayatının bir bölümünü geçirdiği Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Kahraman, Karabük'te eğitim aldığı liseyi ziyaret etti

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eğitim hayatının bir bölümünü geçirdiği Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesinde vereceği konferans için şehre gelen Kahraman, önce Karabük Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

        Çağatay ile bir süre görüşen Kahraman, daha sonra 1944'te babasının işi nedeniyle bulunduğu Karabük'te ilkokuldan lise ikinci sınıfa kadar eğitim gördüğü o dönemki adı Karabük Demir Çelik Lisesi olan Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

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        Okula girişinde, geçmiş dönemlere ait fotoğrafların yer aldığı anı köşesini inceleyen Kahraman, okulun son durumu ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

        Kendisinin ve sınıf arkadaşlarının bilgilerinin yer aldığı diploma defterini de inceleyen Kahraman'a Vali Çağatay da eşlik etti.

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