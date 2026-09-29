Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Öte yandan kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen otomobil sürücüsü İ.Ö'nün ehliyetine 60 gün el konulduğu ve 5 bin lira ceza uygulandığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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