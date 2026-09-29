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        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İ.Ö. idaresindeki 78 AAB 376 plakalı otomobil, Demir Çelik Kavşağı'nda O.D. yönetimindeki 78 BN 600 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü İ.Ö. ile yanındaki İ.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen otomobil sürücüsü İ.Ö'nün ehliyetine 60 gün el konulduğu ve 5 bin lira ceza uygulandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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