Karabük Belediyesince "Zabıta Eylem Timi" kuruldu

Karabük Belediyesi Zabıta Eylem Timi (ZET) göreve başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi, kent genelinde kamu düzeni ve toplum huzurunu korumak adına hizmet ağını yeni nesil saha birimleriyle güçlendiriyor.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın talimatıyla kurulan motorize ZET, şehir içi trafiğine takılmaksızın kentin her noktasına dakikalar içinde ulaşarak ihbarlara karşılık veriyor.

ZET, son olarak kentin en işlek noktalarından biri olan dolmuş durakları mevkisinde çevreye rahatsızlık veren ve kamu düzenini ihlal eden bir kişiye ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.

İhbarın alınmasıyla adrese giden motorlu ekipler, olaya müdahale ederek olası huzursuzluğun önüne geçti ve bölgedeki düzeni sağladı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, kurulan yeni birimle zabıtanın reaksiyon süresini minimuma indirdiklerini belirtti.

Karabük'ün huzurunun birincil öncelikleri olduğunu belirten Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz andan itibaren Karabük'ün her sokağında vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması için yoğun çalışma yürütüyoruz. Bu anlayışla kurduğumuz ZET, şehirdeki olumsuzluklara saniyeler içinde müdahale edebilecek esnekliğe ve hareket kabiliyetine sahip. Dolmuş durakları bölgesinde yaşanan olayda da görüldüğü üzere ekiplerimiz ihbarı alır almaz sahaya geçmiş ve gerekli müdahaleyi kararlılıkla yapmıştır. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Karabük bize emanet. 7 gün 24 saat sahada, görevimizin başındayız."

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Çetinkaya, ZET ekiplerinin şehrin kalabalık alanlarında, duraklarda, park ve meydanlarda devriye ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğini bildirdi.