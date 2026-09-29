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        Karabük'te hafif ticari aracın hatalı sollama anı kamerada

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hatalı sollama yapan hafif ticari aracın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Karabük'te hafif ticari aracın hatalı sollama anı kamerada

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hatalı sollama yapan hafif ticari aracın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Safranbolu-Eflani kara yolu Ağaçkese köyü yakınlarında ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, tırı sollamaya çalıştı.

        Bu sırada karşı yönden gelen araç, hafif ticari araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu.

        Hafif ticari aracın kara yolunda hatalı sollama yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, araç içi kamerasınca kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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