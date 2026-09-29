KARDEMİR InnoTrans 2026 Fuarı'na katıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen InnoTrans 2026 Fuarı'na katıldı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ray ve demir yolu tekeri üretimindeki öncü kuruluşlarından KARDEMİR'in, demir yolu sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından InnoTrans 2026'da ürünleri ve üretim kabiliyetlerini dünya demir yolu sektörüyle buluşturduğu belirtildi.

Fuarda, demir yolu altyapısı, raylı sistemler, lokomotif, metro ve yük taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle bir araya gelindiği aktarılan açıklamada, "Fuar boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde yeni projeleri, ürün ihtiyaçlarını, ihracat olanaklarını ve uluslararası işbirliği fırsatları değerlendirildi." ifadesi kullanıldı.

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Stantlarda demir yolu tekeri ürün grubundan 1.250 milimetre çapındaki E5000 lokomotif tekerini, 860 milimetre çapındaki BA303 metro tekerini, 920 milimetre çapındaki yük vagonu tekerini ve BA004 demir yolu teker setinin sergilediği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ray ürün grubumuzda ise farklı demir yolu ve kent içi raylı sistem uygulamalarına yönelik oluklu ray ve vignole ray ürünlerimizi sektör profesyonellerinin incelemesine sunduk. Lokomotiften metroya, yük vagonundan demir yolu altyapısına uzanan geniş kullanım alanlarına yönelik ürün portföyümüzü uluslararası paydaşlarımızla paylaşırken, mevcut ve potansiyel müşterilerimiz ile iş ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz temaslarda yeni projelere ve ihracata yönelik işbirliği imkanlarına odaklandık."

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Açıklamada, KARDEMİR'in ray ve demir yolu tekeri üretimindeki tecrübe, güçlü üretim altyapısı ve katma değerli ürün portföyüyle Türkiye'nin demir yolu sanayisindeki yerli üretim gücünü uluslararası platformlarda temsil etmeye devam edeceği ifade edildi.