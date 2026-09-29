Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri KARDEMİR InnoTrans 2026 Fuarı'na katıldı

        KARDEMİR InnoTrans 2026 Fuarı'na katıldı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen InnoTrans 2026 Fuarı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:40 Güncelleme:
        KARDEMİR InnoTrans 2026 Fuarı'na katıldı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen InnoTrans 2026 Fuarı'na katıldı.

        Fabrikadan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ray ve demir yolu tekeri üretimindeki öncü kuruluşlarından KARDEMİR'in, demir yolu sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından InnoTrans 2026'da ürünleri ve üretim kabiliyetlerini dünya demir yolu sektörüyle buluşturduğu belirtildi.

        Fuarda, demir yolu altyapısı, raylı sistemler, lokomotif, metro ve yük taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle bir araya gelindiği aktarılan açıklamada, "Fuar boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde yeni projeleri, ürün ihtiyaçlarını, ihracat olanaklarını ve uluslararası işbirliği fırsatları değerlendirildi." ifadesi kullanıldı.

        REKLAM

        Stantlarda demir yolu tekeri ürün grubundan 1.250 milimetre çapındaki E5000 lokomotif tekerini, 860 milimetre çapındaki BA303 metro tekerini, 920 milimetre çapındaki yük vagonu tekerini ve BA004 demir yolu teker setinin sergilediği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ray ürün grubumuzda ise farklı demir yolu ve kent içi raylı sistem uygulamalarına yönelik oluklu ray ve vignole ray ürünlerimizi sektör profesyonellerinin incelemesine sunduk. Lokomotiften metroya, yük vagonundan demir yolu altyapısına uzanan geniş kullanım alanlarına yönelik ürün portföyümüzü uluslararası paydaşlarımızla paylaşırken, mevcut ve potansiyel müşterilerimiz ile iş ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz temaslarda yeni projelere ve ihracata yönelik işbirliği imkanlarına odaklandık."

        REKLAM

        Açıklamada, KARDEMİR'in ray ve demir yolu tekeri üretimindeki tecrübe, güçlü üretim altyapısı ve katma değerli ürün portföyüyle Türkiye'nin demir yolu sanayisindeki yerli üretim gücünü uluslararası platformlarda temsil etmeye devam edeceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş

        Benzer Haberler

        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı
        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı
        Karabük'te hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada bir kişi yaralan...
        Karabük'te hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada bir kişi yaralan...
        Karabük'te sis etkili oldu
        Karabük'te sis etkili oldu
        Karabük'te otomobilinden indikten sonra düşen kişi kaldırıldığı hastanede ö...
        Karabük'te otomobilinden indikten sonra düşen kişi kaldırıldığı hastanede ö...
        Karabük Üniversitesi ile Khalel Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi arasında...
        Karabük Üniversitesi ile Khalel Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi arasında...
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü