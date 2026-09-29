Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Safranbolu'daki tarihi çamaşırhane mimari detaylarıyla dikkati çekiyor

        Safranbolu'daki tarihi çamaşırhane mimari detaylarıyla dikkati çekiyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi çamaşırhane, mimarisi, ergonomik tasarımı ve özgün yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Safranbolu'daki tarihi çamaşırhane mimari detaylarıyla dikkati çekiyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi çamaşırhane, mimarisi, ergonomik tasarımı ve özgün yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Yörük köyünde 1985 yılına kadar köylülerce aktif kullanılan taş yapı, Bektaşi bir aile tarafından 12 köşeli geometrik düzende inşa edildi.

        Çamaşırhanenin mimari ve kültürel özelliklerine ilişkin bilgi veren köy sakini Ender Gümüş, yapının benzeri az bulunan detaylara sahip olduğunu söyledi.

        Yapının yaklaşık 300-350 yıllık geçmişe sahip olduğunu aktaran Gümüş, "Taş tamamen düzgün, geometrik onikigendir. Suyun ortaya gitmesi için verilen eğim de yüzde 2 ile 3 arasında değişiyor. Yani 300-350 sene önce matematiği, geometriyi kullanarak köyde böyle bir çamaşırhane yapılıyor." dedi.

        REKLAM

        Gümüş, taşın en dikkati çekici özelliklerinden birinin de yerden yüksekliğinin her tarafta aynı olmaması olduğunu anlatarak, "Bunun sebebi de taşın insanların boyu düşünülerek tasarlanmış olması. Doğal olarak herkesin boyu aynı değil, bel ağrısı oluşmaması için hemen hemen her boya hitap ediyor. Burası köyün sosyal yerlerinden biri ve bütün gün akşama kadar da burada çamaşır yıkıyorlar." ifadesini kullandı.

        Çamaşırhanedeki köşeye ertesi gün çamaşır yıkayacak olanların odun bırakarak rezervasyon yaptığını dile getiren Gümüş, "Türkiye'nin değişik yerlerinde çamaşırhaneler var ama bu özellikleri karşılayan ikinci bir çamaşırhaneyi şu ana kadar ne gördük ne duyduk ne de biliyoruz." sözlerini sarf etti.

        REKLAM

        Karabük Üniversitesi tarafından köyün ölçekli çizimlerle rölövesinin çıkarıldığından ve bu alanda sergilendiğinden bahseden Gümüş, "Buraya Türkiye'nin hemen hemen her yöresinden, farklı kültürlerden insanlar geliyor. Ayrıca yurt dışından gelenler de oluyor. Bilhassa Uzak Doğu ve Avrupa'dan geliyorlar. İlkbahar ve sonbaharda daha çok gruplar halinde misafirler ağırlıyoruz. Deniz mevsimi başladığı zaman bireysel ziyaretçiler de oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesi'nde ilk dersi Rektör Prof. Dr. Kırışık verdi
        Karabük Üniversitesi'nde ilk dersi Rektör Prof. Dr. Kırışık verdi
        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük Belediyesince "Zabıta Eylem Timi" kuruldu
        Karabük Belediyesince "Zabıta Eylem Timi" kuruldu
        Karabük'te hafif ticari aracın hatalı sollama anı kamerada
        Karabük'te hafif ticari aracın hatalı sollama anı kamerada
        KARDEMİR InnoTrans 2026 Fuarı'na katıldı
        KARDEMİR InnoTrans 2026 Fuarı'na katıldı
        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı
        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı